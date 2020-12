Genoa, l'ad Zarbano: "Abbiamo fiducia in Maran. Anche un punto ci potrebbe dare morale"

Alessandro Zarbano, amministratore delegato del Genoa, parla così a Sky Sport prima: "Il momento è sicuramente difficile. Il Covid l'abbiamo superato, è una parentesi che abbiamo dimenticato e non dobbiamo più pensarci. Serve pensare all'oggi, al futuro: i ragazzi in settimana li ho visti bene e in campo vorrei vedere la stessa motivazione e concentrazione".

Maran è tranquillo?

"L'ho visto sicuramente combattivo, penso che senta la fiducia della società perché il club ne ha in lui, e il tecnico ha bisogno della vicinanza di tutti noi che gli stiamo dando. Crediamo in Maran".

I ragazzi come vivono il momento?

"Sono i primi a non essere contenti ma anche consci di avere le possibilità di mettere qualcosa in più per uscirne".

Può servire anche un punto o c'è necessità di vincere?

"Il discorso è fare piccoli passi. Un punto certamente darebbe morale, dobbiamo recuperare fiducia e credere in quello che si fa. Abbiamo fiducia nei giocatori e nel mister".