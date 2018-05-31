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Serie A

Genoa, l'agente di Olaza del Talleres: "Piace al Grifone e ad altri due club"

31.05.2018 00:15 di Marco Conterio  Twitter:    articolo letto 592 volte
© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuove dal Sudamerica per il mercato del Genoa. "Il Grifone, insieme a Espanyol e Benfica, sono su Lucas Olaza". A dirlo, a Radio El Mundo de Buenos Aires, è Pablo Rivero, agente del giocatore del Talleres. Tra i migliori esterni sinistri della Superliga argentina, il classe '94 uruguaiano di Montevideo è scuola River Plate e in Europa ha già giocato, nell'annata 2015/2016, con la maglia del Celta Vigo B.
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