Genoa, l'infortunio di Kouamè ha bloccato la cessione al Crystal Palace

L'infortunio al ginocchio di Christian Kouamé, maturato durante la Coppa d'Africa Under 23, pesa sulla stagione del Genoa. Sul campo, perché ai rossoblù sta mancando in maniera piuttosto evidente l'apporto del giovane e talentoso attaccante ivoriano. E anche sul mercato, almeno secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport: pare che prima del KO, infatti, il Genoa avesse trovato l'accordo col Crystal Palace. E anche l'ok dello stesso Kouamé (arrivato a Genova nel 2018 dal Cittadella per 5 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita), nell'ambito di un affare da 22 milioni di euro. Tutto saltato, dopo il brutto infortunio che ha colpito il ragazzo, ora al lavoro per tornare il più presto e al meglio possibile.