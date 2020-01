© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Pinamonti lascerà il Genoa nella prossima sessione di mercato. Il rendimento dell’attaccante classe ‘99 in questa stagione è stato fortemente condizionato dalle prestazioni spesso insufficienti della squadra rossoblù che non lo hanno finora messo sicuramente nelle condizioni per esprimersi al meglio delle sue possibilità. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it l’Inter, che detiene ancora un diritto di recompra sull’ex Frosinone, ne avrebbe ordinato la cessione in prestito secco fino a fine anno per fare in modo che riesca a trovare una realtà dove possa mettere in mostra le sue qualità. Le richieste per il noneso non mancano di certo visto che mezza Serie A è sulle sue tracce, compresi alcuni top club. Alle condizioni però sopracitate, tra le società interessate ed in pole per aggiudicarsi Pinamonti, c’è anche la Fiorentina di Rocco Commisso. I viola dovranno però battere la concorrenza visto che anche Hellas Verona, Torino e SPAL vogliono puntare sul ragazzo.