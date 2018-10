Genoa, l'Inter segue Piatek: scout nerazzurri al seguito del polacco

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Otto gol in sei partite. Così Krzysztof Piatek s'è presentato in Serie A, mentre il bomber polacco classe '95 del Genoa è già seguito dai top club europei. Sulle sue tracce c'è anche l'Inter: il portale Fcinternews.it fa sapere che il club meneghino invia costantemente suoi scout per monitorare da vicino le qualità del centravanti del grifone. Al momento, però, si tratta appunto di seguire le prestazioni, dato che non ci sono trattative in ballo o richieste di valutazioni. Con Icardi, Martinez e soci la società nerazzurra, al momento, si ritiene coperta nel reparto avanzato, ma il futuro è sempre tutto da scrivere.