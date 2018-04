Genoa, la Capitale evoca dolci ricordi: El Yamiq verso il debutto

Dal corrispondente a Genova

Tegola dell'ultima ora per Davide Ballardini. Nicolas Spolli non è salito a bordo del volo charter che ha condotto il Genoa nella capitale. Il difensore argentino ha riportato una lesione all'adduttore breve della coscia sinistra che lo costringerà a stare ai box per tre settimane. L'emergenza in difesa non si ferma però solo all'ex Catania. Out anche Biraschi e Izzo, il tecnico rossoblu dovrà correre ai ripari per la sfida di questa sera contro la Roma. Tutti gli indizi portano nella direzione di Jawad El Yamiq. Potrebbe toccare proprio al difensore marocchino scendere in campo nel turno infrasettimanale. Un battesimo di fuoco per il centrale ex Raja Casablanca che debutterebbe in uno stadio prestigioso come l'Olimpico. Al suo fianco invece confermati Rossettini, che trasla dunque al centro, e Zukanovic. A centrocampo si rivedrà Rigoni, che rientra dalla squalifica, insieme a Bertolacci e Hiljemark. Ballottaggi in corso invece sulle fasce. A destra Rosi, grande ex della partita, sembra in vantaggio su Lazovic mentre sulla sinistra Migliore garantirebbe maggior copertura rispetto a Laxalt. In attacco Pandev dovrebbe innescare Lapadula.

Alla vigilia del match, nell'intervista concessa al canale ufficiale della società, il tecnico ravennate è stato molto chiaro: concentrazione e attenzione prima di tutto. La forza dell'avversario è ben nota anche se il Grifone affronterà questa sfida senza l'assillo della classifica. Il colpo nella capitale è stato già compiuto il 5 febbraio scorso. Ripetersi sembra alquanto difficile ma nulla è impossibile per un Genoa che, soprattutto fuori casa, ha una delle difese meno perforate del nostro campionato e non solo. La squadra ha sempre saputo lottare su ogni pallone, mantenendo sempre alta l'attenzione e la concentrazione. Testa bassa e continuare sulla buona strada tracciata da mister Davide Ballardini per regalare ancora delle soddisfazioni ad un pubblico che non hai mai ammainato la propria bandiera e non ha mai fatto mancare il proprio sostegno. Nella città dei gladiatori, servirà un Grifone combattivo.