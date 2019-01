© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Genoa scopre che può fare bene e vincere anche senza Piatek. La serata del Castellani di Empoli ha dimostrato questo alla truppa di Prandelli, responsabilizzata dalla cessione del polacco al Milan. Il tecnico ne è consapevole, così come i ragazzi a sua disposizione. Perché tutti hanno capito che, facendo bene con il grifone, possono meritare la chiamata di un club più ambizioso e con traguardi importanti da raggiungere. Lo sa anche Kouamé che, appena dopo l'addio del Pistolero, ha scherzato (ma neanche troppo) ammettendo di dover fare più gol. Detto, fatto. La prima marcatura contro l'Empoli porta la sua firma. Il Napoli è alla finestra per giugno, così come la Juventus resta interessata. La prossima plusvalenza in casa Preziosi, probabilmente, sarà legata proprio all'ex Cittadella.