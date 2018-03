Genoa, la difesa è al top ma l'attacco continua a faticare

Dal corrispondente a Genova

Roccioso in difesa, fragile in attacco. E' questo il paradosso del Genoa in questa stagione. Si è spesso parlato di come Davide Ballardini, dal suo arrivo all'ombra della Lanterna, abbia registrato e alla grande la fase difensiva dando maggior copertura e facendo giocare la squadra in maniera compatta e quadrata. Risulta davvero difficile segnare alla formazione rossoblu perchè Izzo, o Biraschi vista l'indisponibilità del centrale napoletano, Spolli e Zukanovic hanno spesso formato un muro grazie alla loro fisicità. E quando l'avversario trova la via della conclusione spesso ci ha pensato Mattia Perin a blindare la porta. I numeri sono tutti dalla parte del tecnico ravennate che ha portato la difesa del Vecchio Balordo fra le migliori in Europa. Dalla trasferta vittoriosa di Crotone sono solo 10 i gol incassati nelle 16 gare disputate mentre in trasferta il portiere pontino si è dovuto chinare a raccogliere il pallone in fondo a sacco soltanto 5 volte, come il Barcellona e con solo Napoli e Juventus che hanno fatto meglio.

Se è vero che la retroguardia regala cifre importanti, non si può dire altrimenti della fase offensiva. L'attacco continua a faticare con solo 21 gol realizzate in 28 incontri disputati, 11 nell'era Ballardini, meno di un gol realizzato a partita. Pandev e Galabinov, titolari in questo ultimo periodo, sono fra i migliori marcatori con tre reti a testa insieme a Laxalt, davanti a Pellegri - trasferitosi a gennaio al Monaco - Rigoni, Taarabt, Lapadula con due e Bertolacci con uno. Un bottino davvero povero per una squadra che è a caccia degli ultimi punti per la salvezza e che non riesce a segnare da più di 300 minuti, il 2-0 di Pandev nel match vinto al “Ferraris” contro l'Inter. Da quel momento sono arrivate tre gare contro Bologna, Milan e Napoli dove la squadra non è andata a segno. Dopo la sosta per le nazionali inizierà il rush finale del campionato con le sfide interne contro SPAL e Cagliari prima di arrivare al derby. Partite importanti per il prosieguo del campionato e che il Genoa vuole portare a casa. Magari realizzando qualche gol in più.