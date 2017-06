Genoa, la Fiorentina fa sul serio per Simeone: pronti 15 milioni

© foto di Federico Gaetano

Sulle pagine di Tuttosport si parla del Cholito Simeone, attaccante del Genoa corteggiato dalla Fiorentina. L'operazione - si legge - sarebbe sulla base del prestito oneroso con obbligo di riscatto per una cifra complessiva di circa 15 milioni di euro. Chiaramente prima servirà l'ok della vecchia o della nuova dirigenza (Preziosi lavora per la cessione del club, ndr), che potrebbe anche decidere di trattenere il Cholito per rifondare la squadra intorno al suo talento.