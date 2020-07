Genoa, la Juve tratta Pinamonti: Perin nell'affare e nuovo prestito al Grifone

La Juventus sta pensando alla possibilità di acquistare Andrea Pinamonti, magari lasciandolo un altro anno in prestito al Genoa per completare la maturazione, attraverso la cessione di Perin o di un altro degli elementi controllati dal direttore sportivo Paratici. Raiola ha già parlato con i bianconeri ed è al lavoro per concludere l'operazione anche se il contratto da 2 milioni a stagione che già percepisce il classe '99 è un potenziale ostacolo. Se la Juve non affondasse il colpo, Marotta potrebbe trovare un'intesa con Preziosi per allungare il gentlemen agreement che prevede la possibilità per l'Inter di controriscattare il calciatore per 21 milioni di euro. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.