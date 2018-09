Genoa, la Juventus punta Piatek: ci sono anche Inter e Milan

Krzysztof Piatek accende già il mercato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l'attuale capocannoniere della Serie A è infatti nel mirino della Juventus che pensa di accelerare per anticipare la concorrenza di Milan e Inter. Il giocatore però piace anche all'estero e Preziosi si frega le mani, consapevole del fatto che sul polacco potrebbe scatenarsi una vera e propria asta. Il presidente del Genoa lo ha pagato in estate 4 milioni di euro e in sei giornate la sua valutazione è già quintuplicata, in attesa del prosieguo della stagione che lo potrebbe consacrare ulteriormente facendo schizzare il suo valore.