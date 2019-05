Genoa, la nave è (finalmente) in porto: ora il nodo allenatore

© foto di Federico De Luca

Firenze non è più così amara. Il pareggio a reti bianche del Genoa contro i viola di Montella, e la conseguente sconfitta dell’Empoli a San Siro con l’Inter, ha consegnato la salvezza nelle mani della formazione di Cesare Prandelli dopo novanta minuti al cardiopalma. Una serata non adatta ai deboli di cuore che ha portato in più di un’occasione i rossoblu sull’orlo del baratro - per tutto il primo tempo e per dieci minuti nella ripresa Criscito e compagni erano in B - ma che alla fine ha portato solo un grande sospiro di sollievo. Una salvezza da Grifone, con gli artigli e con il sudore, conquistata all’ultima giornata come aveva detto spesso il suo tecnico nelle precedenti conferenze stampa. E adesso? Adesso si dovrà programmare il futuro per, come ha detto Preziosi nel post partita, non vivere più campionati così.

Prandelli verso l’addio? - Il primo nodo da sciogliere è legato alla permanenza o meno di Cesare Prandelli. Con la salvezza acquisita scattava il rinnovo di contratto ma il tecnico di Orzinuovi sembra sempre più lontano dalla Genova rossoblu. “Il futuro di Prandelli è legato alle sue decisioni non alle mie - ha detto il numero uno ai microfoni di Telenord -. Ne parleremo con calma la settimana prossima”. Dello stesso avviso è stato il direttore generale Giorgio Perinetti che ai microfoni di Radio CRC ha esternato: “Con Prandelli faremo le nostre valutazioni. Quest'anno ci sono in programma tanti cambi di panchina, incerti ancora”. Per un’eventuale sostituzione il primo nome è quello di Leonardo Semplici che a sua volta deve parlare con la SPAL. Il valzer degli allenatore è iniziato e coinvolgerà, inevitabilmente, anche il Genoa.