L'edizione odierna di Tuttosport analizza l'affare tra Genoa e Milan per Piatek, sottolineando come l'eventuale addio del polacco permetterebbe a Andrea Favilli di scalare le gerarchie del reparto offensivo e riuscire a dimostrare tutto il valore. Sul giocatore - si legge - il Genoa ha investito tanto e la Juventus ha mantenuto anche un diritto di riacquisto, ma tra l'esplosione di Piatek e alcuni problemi fisici, il pisano non è riuscito a farsi spazio. Paradossalmente, la partenza di Piatek potrebbe regalare un altro "gioiello" al Genoa.