Genoa, la quattro giorni milanese e un jolly chiamato Milan

Dal corrispondente a Genova.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il ciclo di ferro entra nel vivo. Una full immersion milanese per il Genoa di Ivan Juric che nel giro di cinque giorni affronterà Milan e Inter prima di giocare contro il Napoli al “Ferraris”. Si parte questa sera al “Meazza” contro i rossoneri di Gennaro Gattuso, reduci dalla vittoria 3-2 contro la Sampdoria ma che ha messo in mostra difetti di una squadra tutt’altro che invulnerabile. Il tecnico croato ha raccolto due punti dal suo ritorno all’ombra della Lanterna, prima a Torino contro la Juventus e poi quello contro l’Udinese, ma l’occasione nella notte delle streghe è molto ghiotta. In caso di successo il Vecchio Balordo farebbe un balzo importante scavalcando il gruppo di cinque squadre - rossoneri appunto, Sampdoria, Fiorentina, Sassuolo e Roma - e assestandosi al quinto posto. Un “jolly” come lo ha definito domenica il mister croato che può dare soddisfazione e guardare con più ottimismo al prosieguo della stagione. Dal punto di vista della formazione potrebbero esserci alcuni cambi, dovuti agli impegni ravvicinati e alla squalifica di Romero. Al posto del giovane difensore argentino potrebbe essere data una chance a Gunter con Biraschi a destra e Criscito a sinistra mentre a centrocampo Sandro potrebbe anche rifiatare dando spazio a Mazzitelli al fianco di Romulo e Bessa con Pereira e Lazovic sulle fasce. In attacco ci sarà il Pistolero Piatek al fianco di uno fra Pandev e Kouamé, con il macedone favorito.

RITIRO MILANESE - Dopo quattro giorni si replica. Dopo la gara contro il Milan la formazione rossoblu si fermerà nel capoluogo lombardo per preparare la sfida contro l’Inter di sabato pomeriggio. Ivan Juric porterà la squadra al centro sportivo “Vismara”, quartier generale del settore giovanile rossonero, per degli allenamenti che saranno a porte chiuse. Giornate intense, dense di appuntamento per il Genoa che, dopo i nerazzurri di Spalletti, torneranno il 10 novembre a Marassi per ospitare un’altra big del nostro campionato: il Napoli di Carlo Ancelotti. Un trittico di partite impegnative ma che Criscito e compagni possono affrontare con la giusta leggerezza di una classifica che sorride.