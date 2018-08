Genoa, la settimana che porta all'esordio è iniziata: testa all'Empoli

Dal corrispondente a Genova

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Voltare pagina. Dopo la commozione e il cordoglio per la tragedia che ha colpito il capoluogo ligure, il Genoa è pronto a tornare in campo. La sfida col Milan rinviata, doverosamente, al 31 ottobre. Adesso si torna a fare sul serio. Il campionato del Vecchio Grifone inizierà dall'Empoli e inizierà davanti al pubblico amico. La prima uscita ufficiale ha regalato un successo roboante alla truppa di Ballardini che ha apprezzato le qualità di un Piatek versione cecchino. Un poker di reti in Coppa Italia con il Lecce è un biglietto da visita niente male per il centravanti che vorrà certamente ripetersi in campionato.

IERI LA RIPRESA - Ranghi quasi completi ieri pomeriggio alla ripresa. I rossoblu hanno effettuato un allenamento a porte aperte davanti a circa 200 persone che hanno sfidato il caldo torrido che sta avvolgendo Genova per seguire da vicino i propri beniamini. Prime prove di formazione titolare per il mister ravennate che dovrebbe confermare la difesa a tre davanti a Marchetti. Vista la momentanea indisponibilità di Lisandro Lopez, si dovrebbe ripartire dall'usato più che sicuro con Biraschi, Spolli e Zukanovic. A centrocampo Hiljemakr e Romulo dovrebbero essere confermati con Pereira e Criscito sugli esterni. In attacco Piatek potrebbe essere affiancato da uno fra Favilli e Kouamé con Pandev alle spalle.

ENTUSIASMO - A fare da traino al Genoa ci sarà come sempre il pubblico che non farà mai mancare il proprio apporto in casa e in trasferta. La campagna abbonamenti viaggia col vento in poppa. Mancano qualche centinaio di tessere per arrivare a quota 17mila per un cuore rossoblu che continua a battere forte per il suo Grifone. E lo farà anche domenica prossima. Quando il pallone tornerà a rotolare sul prato di Marassi.