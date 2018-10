Genoa, la sfida in casa della Juve apre un ciclo di ferro

Dal corrispondente a Genova.

Dalla Juventus al derby. Il prossimo blocco di partite che precede l'ultima sosta dell'anno per le Nazionali mette il Genoa di fronte ad un vero e proprio tour de forces contro squadre di prima fascia. L'avventura di Juric sulla panchina rossoblu inizierà proprio dall'Allianz Stadium contro i bianconeri di Massimiliano Allegri e Cristiano Ronaldo. Il tecnico croato scioglierà questa settimana i dubbi legati all'undici che metterà in campo e potrebbero esserci alcune variazioni. Come ha detto nella conferenza stampa di presentazione è possibile che vedremo a Torino un attacco a due. Resterà da capire chi affiancherà Piatek, reduce dalla retrocessione in Nations League con la sua Polonia. L'impegno sarà certamente arduo e metterà di fronte a Criscito e compagni un banco di prova importante ma non sarà certo l'unico. Il calendario non è stato benevolo in questa parte dell'anno visto che il Grifone andrà ad incontrare nel giro di un mese e qualche giorno le prime tre squadre della classifica.

DOPPIO IMPEGNO A SAN SIRO POI NAPOLI E DERBY - Dopo la Juventus, in programma sabato prossimo alle 18, ci sarà un impegno alla portata visto che il Genoa scenderà in campo al “Ferraris” contro l'Udinese domenica 28 ottobre alle ore 15, orario che purtroppo è una rarità. Doppio impegno milanese poi per il gruppo di Ivan Juric che nella notte di Halloween recupererà la gara contro il Milan, rinviata lo scorso 19 agosto per il crollo di ponte Morandi. Tre giorni più tardi sempre a San Siro ci sarà il match contro l'Inter, sabato alle 15, mentre il 10 novembre alle 20.30 si tornerà a Marassi contro il Napoli di Carlo Ancelotti. Il mese di ferro rossoblu si concluderà la sera del 25 novembre alle 20.30 quando andrà in scena il derby della Lanterna contro la Sampdoria. Gara che non ha bisogno di presentazioni.

Il ciclo di ferro del Genoa

Juventus-Genoa sabato 20/10 ore 18.00

Genoa-Udinese domenica 28/10 ore 15.00

Milan-Genoa mercoledì 31/10 ore 20.30

Inter-Genoa sabato 3/11 ore 15.00

Genoa-Napoli sabato 10/11 ore 20.30

Genoa-Sampdoria domenica 25/11 ore 20.30