Genoa, Lapadula croce e delizia dagli undici metri. Al ritorno da titolare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tornato titolare a distanza di circa due mesi (Genoa-Udinese 0-1) il centravanti del Genoa Gianluca Lapadula è stato croce e delizia del Genoa nella sfida di Marassi contro la SPAL. Eppure la gara non era partita nel migliore dei modi visto che il numero 10 rossoblù dopo appena sei minuti di gioco si faceva ipnotizzare da Alex Meret dagli undici metri fallendo il primo rigore della gara. Come diceva una canzone però un giocatore non si giudica per un calcio di rigore, ma “dal coraggio dall'altruismo e dalla fantasia” e così una ventina di minuti dopo Lapadula ha l'occasione per riscattarsi. Il centravanti conquista un altro rigore, questa volta molto dubbio, con tanto di espulsione del difensore emiliano Vicari e si ripresenta sul dischetto del rigore. Il numero 10 batte forte, senza cambiare angolo con Meret che questa volta va dall'altra parte. È il vantaggio del Genoa che ritrova così il gol di quello che in estate doveva essere il suo attaccante principe e che invece fra qualche acciacco di troppo e una condizione spesso precaria non è riuscito a mostrare tutte le sue qualità offensive firmando finora appena tre reti in 20 presenze. Il gol contro la SPAL, in una gara poi conclusa sull'1-1, potrebbe però essere il segnale di un risveglio per l'attaccante che da qui a fine anno vuole recuperare il tempo perduto.