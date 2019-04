© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Lapadula, attaccante del Genoa, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo l'1-1 contro la SPAL: "Sono contento per il gol, in due anni qui a Genova ho vissuto alti e bassi. Dare una mano così alla squadra, mi ha provocato grande felicità. Ne ho sentite di tutte qui, non ho mai detto nulla e non mi sono mai esposto: aspettavo questo momento per farlo e l'ho fatto sul campo. Ultimi mesi difficili? E' stato un calvario, ci tenevo a giocare: a distanza di tempo ho trovato la causa dei miei problemi alla schiena, sono quindici giorni che sto meglio. Ora farò di tutto per regalare punti salvezza al club". Sul futuro: "Penso a queste ultime quattro partite, bisogna prima raggiungere la salvezza. Dopodiché vedremo, ma la mia famiglia sta bene a Genova e non posso aggiungere altro".