© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’attaccante del Genoa Gianluca Lapadula ha commentato così il ritorno al gol di oggi contro la SPAL: “Un gol importante per me e per la squadra, che voglio dedicare alla mia famiglia. Continuiamo così, lotteremo insieme con un unico obiettivo! @GenoaCFC #seriea #forzagrifo #youwillneverwalkalone”, ha scritto su Twitter.