Genoa, Lapadula: "Il gruppo è sempre stato unito, oggi ne verremo fuori"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Lapadula è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Genoa-Cagliari: "È una partita importantissima, abbiamo chiesto noi di andare in ritiro per viverci bene questi due giorni, l'abbiamo preparata bene. Non ci aspettavamo questo rendimento, ma se ci ritroviamo in questa situazione la colpa è di tutti. Dobbiamo guardarci in faccia ma il gruppo è sempre stato unito, oggi ne verremo fuori".