Genoa, Lapadula in uscita: in pole c'è sempre il Lecce

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in uscita in casa Genoa c’è anche l’attaccante Gianluca Lapadula, il cui rendimento nell’ultima stagione è stato inferiore alle attese. Pesano l’ingaggio elevatissimo (1,5 milioni netti all’anno) e la durata del contratto (fino al 2022). Si cerca una destinazione italiana, con il Lecce neopromosso in Serie A in pole.