Genoa, Lapadula resta sulla lista dei cedibili: può finire a Udine

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Lapadula potrebbe ripartire da Udine. Il Corriere dello Sport scrive che gli ottimi rapporti tra il Genoa e l'Udinese potrebbero portare alla definizione del trasferimento dell'attaccante classe '90, finora impiegato col contagocce in campionato. L'ex Pescara e Milan, infatti, ha giocato appena 8' in questa Serie A e l'intera gara (poi persa ai rigori) contro l'Entella in Coppa Italia.