Genoa, Lapadula: "Test positivo, vogliamo riscattare l'ultima giornata"

In principio è stata la Juventus, con il docu-film prodotto da Netflix, First Team. Archetipo del dietro le quinte di quel che c'è nel lavoro d'ogni giorno che avviene a telecamere spente. I giocatori che si confidano, le discussioni nell'alveo dello spogliatoio. E' stata una primogenitura...

Dallo Stadium a CR7, da First Team alla U23. Tutti i motivi per cui Totti ha consegnato il titolo alla Juventus. Il Manchester City e Guardiola intanto stravolgono il modo di raccontare il calcio

TOP NEWS Ore 17 - Napoli, Chiriches ok. Inter-Icardi, avanti col rinnovo

Ds Samp: "Rinnovo di Praet? Faremo di tutto per prolungarlo"

Italia, Jorginho: "Polonia alla nostra portata. Amaro in bocca"

Genoa, Ballardini: "Sandro ancora non è pronto per giocare"

Juventus, ansia per Pjanic: infortunio in nazionale

Milan e Roma, il Fluzão apre per P. Guilherme: "Via con l'offerta giusta"

La strategia del Cagliari: nessun rinnovo prima di gennaio. 8 in scadenza

Milan e Juve, il Barcellona accelera per Rabiot: pronto maxi-ingaggio

Ct Bosnia spaventa tifosi Juve: "Pjanic out per infortunio, da valutare"

Juventus, Kean cerca sistemazione temporanea: a gennaio andrà via

Juventus, a gennaio nuovo assalto del Marsiglia per Kean

Inter, Karamoh-Saint Etienne sfumato per motivi economici

Desolati ricorda Galdiolo: "Difensore tosto. E per me era un fratello maggiore"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 8 settembre

Test positivo in preparazione alla prossima di campionato. Siamo pronti per riscattare subito l’ultima giornata! @GenoaCFC @adidas #seriea #forzagrifo #youwillneverwalkalone pic.twitter.com/QBVP4p4Sty

L’attaccante del Genoa Gianluca Lapadula ha commentato così l’amichevole giocata e vinta oggi contro l’Alessandria: “Test positivo in preparazione alla prossima di campionato. Siamo pronti per riscattare subito l’ultima giornata”, ha postato su Twitter .

