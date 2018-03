Genoa, Laxalt: "Napoli squadra di extraterrestri ma dobbiamo fare punti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diego Laxalt, esterno del Genoa, ha rilasciato un'intervista per il sito ufficiale del club ligure in vista della sfida contro il Napoli: “Abbiamo fame di punti. I risultati delle ultime giornate, le sconfitte con Bologna e Milan, hanno rimescolato le carte nella lotta salvezza. C’è da stare attenti: si fa presto a essere risucchiati. Dobbiamo puntare a fare punti in ogni partita. Affrontiamo una squadra di extraterresti, ma senza partire battuti. Possiamo dire la nostra. Lo abbiamo già fatto in altre occasioni. Sarà fondamentale continuare con queste prestazioni, giocare da squadra, aiutarci sul campo. Solo così possiamo creare problemi al Napoli. Con l’atteggiamento mostrato negli ultimi mesi. Domenica servirà qualcosa di più. Ci prepariamo per gli straordinari".