Genoa, Laxalt tra Lazio e Benfica: due le contropartite sul tavolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Secolo XIX oggi in edicola fa il punto su Diego Laxalt. Trattativa in corso con il Benfica per l'esterno uruguaiano con Lisandro Lopez che potrebbe finire al Genoa. La Lazio, però, non molla la presa e potrebbe inserire nell'affare l'ecuadoregno Felipe Caicedo.