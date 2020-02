vedi letture

Genoa-Lazio 0-1 al 45'. Gol lampo di Marusic e biancocelesti avanti nell'intervallo

Lazio di misura nei primi 45' di Marassi. Basta fin qui un gol di Adam Marusic dopo appena due minuti di gioco per portare gli uomini di Simone Inzaghi in vantaggio.

Tanti assenti per Davide Nicola, che può però contare sullo stesso trio difensivo visto a Bologna, nel netto successo per 3-0. A centrocampo si rivede Lasse Schone, che va in cabina di regia. Infortunato Radovanovic, squalificato Sturaro, ecco dal 1' Cassata. Davanti a far coppia con Sanabria ci sarà Favilli. Simone Inzaghi lancia dal primo minuto Patric al posto dello squalificato Luiz Felipe, mentre sulle corsie laterali confermato Jony sulla corsia sinistra. Per lo spagnolo terza partita consecutiva da titolare. Marusic vince il ballottaggio con Lazzari, Caicedo ancora preferito a Correa. In dubbio alla vigilia della partita, Francesco Acerbi viene dato per titolare ma il centrale difensivo accusa problemi durante il riscaldamento e così in campo ci va Vavro.

Partita che si sblocca subito: Radu cambia sull'out destro trovando Marusic. Il montenegrino triangola con Caicedo e riesce a sfondare nonostante il pressing di Soumaouro e Masiello, concludendo a rete. Genoa che non si scompone e che riesce comunque a giocare un buon primo tempo, sfiorando persino il pareggio: da una punizione di Schone svetta Favilli che di testa trova il palo. Grande equilibrio in campo anche per via di alcuni uomini chiave dei biancocelesti che appaiono sottotono: Immobile non è mai pericoloso, Luis Alberto non riesce questa volta a servire assist illuminanti. Genoa volenteroso con Favilli che nel finale di primo tempo impegna Strakoha. È il 41' ed è l'ultima occasione del primo tempo, che termina senza minuti di recupero.