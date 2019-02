© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la sconfitta interna subita in Europa League contro il Siviglia, la Lazio si rituffa nel campionato. La squadra di Simone Inzaghi fa visita al Genoa: tante assenze per i capitolini, che però ritrovano Ciro Immobile dal primo minuto. Solito 3-5-2 per Prandelli, con la coppia Kouamé-Sanabria davanti.

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Lazovic, Rolon, Radovanovic, Lerager, Criscito; Kouamé, Sanabria.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Romulo, Badelj, Cataldi, Lulic; Correa; Immobile.