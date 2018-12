© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Darko Lazovic ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport, nella quale ha parlato della sfida alla Roma di domenica sera. Di seguito le dichiarazioni del centrocampista del Genoa: “Florenzi ha detto che sarà una finale di Champions per la Roma, per voi? Per noi sarà lo stesso, la vittoria manca da tempo. Stiamo lavorando bene con mister Prandelli, ci sta dando una grossa mano. La partita in dieci uomini con la Spal ha regalato fiducia, ma resta il fatto che abbiamo bisogno di punti. Il gol nel giorno dell'addio di Totti? Me lo porterò dentro tutta la vita. Fu un giorno speciale per lui, per la Roma, per tutto il calcio. Venne nello spogliatoio prima della partita e ci salutò uno a uno, anche per ringraziarci del regalo che il club gli fece”.