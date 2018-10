Genoa, Lazovic: "Piatek straordinario, ma vedete anche quanto corre..."

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervista rilasciata alla 'Gazzetta dello Sport' da Darko Lazovic, laterale del Genoa che s'è espresso sul ritorno alla guida del Grifone di Ivan Juric: "Con il suo arrivo al Genoa sono diventato un titolare. Nei primi sei mesi con lui in panchina credo di aver fatto piuttosto bene, poi la squadra andò in difficoltà e io pure. Ore, però, credo sia inutile guardare il passato: la squadra è cambiata molto rispetto allo scorso anno, sappiamo che Juric è un ottimo allenatore e dobbiamo solo seguirlo", ha detto Lazovic che prosegue sul capocannoniere Piatek. "Sta facendo cose straordinarie. Ha fatto gol anche in nazionale. Ci sembrerà strano il giorno in cui non farà centro. Noi però vediamo anche cosa c'è dietro i tanti gol: andate a studiare i dati delle partite, vedrete che lui è uno di quelli che giocano di più. E' così, giocando per la squadra, che dimostra di essere un grande giocatore".