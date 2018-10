Genoa, Lazovic sfida la Juve: "Se parti già sconfitto, meglio non giocare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

“Le scelte vanno accettate, il calcio è così". Darko Lazovic, centrocampista del Genoa oggi protagonista in conferenza stampa, riparte dall'avvicendamento in panchina con il ritorno di Juric al posto di Ballardini: "Dobbiamo guardare avanti e dare il massimo con mister Juric. Ringraziamo Ballardini per quanto ha fatto".

Genoa vittima sacrificale contro la Juve?

"Se non credi di poter fare risultato, meglio non scendere in campo. Con l’acquisto di Ronaldo, la Juve è sempre più leader e ha le carte in regola per vincere la Champions. Dovremo affrontare la Juventus con rispetto, ma anche fiducia in noi stessi. Andremo a Torino con le nostre idee e la voglia di provare a fare punti, dopo la sconfitta con il Parma”.

La duttilità?

“Destra o sinistra, fa poca differenza. Da quando sono arrivato in Italia, credo di essere migliorato nella fase difensiva. Posso fare ancora meglio con l’aiuto dei compagni”.