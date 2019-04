Genoa, Lazovic: "Vincere il derby vuol dire centrare la salvezza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con il suo gol al San Paolo Darko Lazovic ha regalato un punto importante al suo Genova in chiave salvezza. Il serbo si è raccontato dalle colonne de Il Secolo XIX: "Abbiamo dimostrato di essere una squadra vera, unita - ha detto il laterale in merito alla gara di Napoli -. E ora vogliamo vincere il derby. Anche perché vincerlo vorrebbe quasi dire salvezza. Il derby è troppo importante. Da quando sono qui il Genoa ha vinto solo un derby, quello con gol di Suso e Pavoletti, ma io ero in panchina. Stavolta spero di giocarlo e di vincerlo in campo. Lo sento tanto, sono qui da 4 anni, ci tengo moltissimo a vincere. Futuro? Stiamo trattando il rinnovo".