Genoa, le prime novità di Thiago Motta: si scaldano Gumus ed Agudelo

Il Secolo XIX analizza il nuovo Genoa di Thiago Motta, che rispetto al recente passato dovrebbe vedere l'inserimento di due volti nuovi in particolari, in precedenza praticamente mai visti: quelli di Sinan Gumus e Kevin Agudelo. I due, si legge, dovrebbero avere un posto in attacco nel primo undici rossoblu del nuovo tecnico per la sfida interna contro il Brescia. Entrambi nella batteria di trequartisti del 4-2-3-1 che, almeno secondo il quotidiano ligure, dovrebbe essere guidato da Kouame.