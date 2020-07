Genoa-Lecce 1-0 al 45'. Decide Sanabria, Mancosu manda alle stelle un rigore

Genoa in vantaggio dopo i primi 45' di questo spareggio salvezza grazie a una rete di Sanabria. Per la partita contro il Lecce il tecnico rossoblù Davide Nicola recupera Romero e Sturaro e lancia dal primo minuto Pandev in campo dal primo minuto al posto di Pinamonti e a comporre un tandem offensivo con Sanabria. Lecce con Babacar affiancato da Farias e l'ex Saponara a supporto. Novità Dell'Orco in difesa, impiegato sulla corsia sinistra. Partita sbloccata dopo 7 minuti: azione partita grazie a Pandev, abile in slalom a passare in mezzo alla difesa salentina lanciando per il paraguayano che colpisce di destro e supera sul primo palo Gabriel. Quarto gol in campionato per il numero 9, che mancava dalla gioia personale dal 15 febbraio. Nicola costretto a giocarsi già una finestra per i cambi, togliendo Sturaro, nuovamente infortunato, e inserendo Barreca. Lo stesso tocca a Liverani: Babacar accusa un guaio musclare, spazio a Lapadula che non si vedeva dal 22 giugno, gara contro il Milan nella quale si era infortunato. Proprio Lapadula nel finale del primo tempo si procura un calcio di rigore, venendo travolto in uscita da Perin. Il VAR aiuta Doveri che sulle prime aveva lasciato correre: dal dischetto, però, Mancosu manda alle stelle. L'ex infallibile sbaglia la sua seconda esecuzione consecutiva.