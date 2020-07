Genoa-Lecce 1-0 al 7': apre le marcature Sanabria, non segnava da febbraio

vedi letture

Genoa in vantaggio dopo 7 minuti grazie a Tony Sanabria. Azione partita grazie a Pandev, abile in slalom a passare in mezzo alla difesa salentina lanciando per il paraguayano che colpisce di destro e supera sul primo palo Gabriel. Quarto gol in campionato per il numero 9, che mancava dalla gioia personale dal 15 febbraio.