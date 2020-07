Genoa-Lecce 2-1, le pagelle: Sanabria mostra il killer instinct, Mancosu croce e delizia

GENOA-LECCE 2-1 - 7' Sanabria, 60' Mancosu, 81' aut. Gabriel

GENOA

Perin 5 - Pomeriggio da dimenticare: travolge Lapadula concedendo un rigore. Mancosu lo grazia, poi lo ridicolizza con un tiro-cross che si infila in rete.

Masiello 6 - Schierato nell'inedito ruolo di terzino destro supera l'esame chiudendo con precisione e dando solidità in difesa.

Romero 6- Schierato a sorpresa, recuperato dai problemi fisici, gioca con disinvoltura murando gli avversari, anche a costo di essere ruvido.

Zapata 6 - Ingaggia duelli prima con Babacar, poi con Lapadula dove pur soffrendo riesce a metterci il fisico limitando i danni.

Criscito 5.5 - Nella ripresa lascia i salentini liberi di crossare un po' troppe volte, al contrario non riesce a sfondare in avanti.

Lerager 5.5 - Andamento lento e qualche duello perso di troppo. Preciso nei suggerimenti ma parliamo sempre di giocate semplici.

Schöne 6 - Fa meglio del compagno di reparto illuminando maggiormente la manovra.

Sturaro sv- Si ripresenta dopo tre partite di stop per infortunio, i problemi fisici riemergono dopo pochi minuti costringendo Nicola al cambio. (Dal 14' Barreca 5.5 - Dalla sua parte il Lecce spinge maggiormente, fatica a tamponare e ad avanzare).

Iago Falque 6 - Partita di sacrificio dove agisce fra la trequarti e la corsia destra di centrocampo. (Dal 53' Jagiello 6 - Trova il jolly con la deviazione decisiva di Gabriel. La sua conclusione a nove minuti dalla fine in verità aveva trovato il palo. Prima non riesce ad incidere).

Sanabria 6.5 - Mostra il killer instinct quando dopo pochi minuti coglie l'attimo su Pandev e scarica in rete. Dialoga bene col macedone e mostra anche spirito di sacrificio. (Dal 46' Pinamonti 6 - Strappa in extremis una sufficienza per lo spirito di sacrificio che dimostra quando va a rubar palla a un avversario consegnando a Jagiello la palla del 2-1. Ma serve più incisività nelle conclusioni).

Pandev 6.5 - La classe non è acqua e lo slalom con cui va via alla difesa leccese nell'azione dell'1-0 lo dimostra. Ha sempre il colpo in canna.

Allenatore Davide Nicola 6 - Rischia alcuni elementi infortunati e può costargli cara, con Sturaro che gli brucia di fatto una finestra per le sostituzioni. La squadra non convince troppo ma è brava a soffrire e colpire quando il Lecce si apre.

LECCE

Gabriel 6 - Se un pallone rimbalza sulla tua schiena e si deposita in rete non puoi avere colpa. Anche la conclusione di Sanabria è potente e difficile da prendere.

Donati 6.5 - Non si abbatte dopo il primo gol e anzi suona la carica. Nella ripresa spinge spesso e volentieri mettendo molti palloni in area.

Lucioni 6 - Balla all'inizio quando Pandev va in slalom e manda in gol Sanabria. Riprende quota col passare del tempo, anche usando le maniere forti.

Paz 6 - Sbaglia poco riuscendo a tenere a bada sia Sanabria che Pinamonti.

Dell'Orco 6 - Rivedibile in occasione del gol del vantaggio genoano, si riscatta nella ripresa partecipando all'azione che vale l'illusorio pareggio.

Barak 6.5 - Sempre pericoloso con i suoi inserimenti in area di rigore. Ci mette spesso la testa spaventando gli avversari. Si fa vedere anche in fase d'appoggio.

Petriccione 6 - Si fa ammonire nel primo tempo e sarà costretto a saltare la prossima partita contro il Brescia. Non si fa condizionare e riprende in mano le chiavi del gioco con buoni suggerimenti per i compagni di squadra. (Dall'83' Falco sv).

Mancosu 6 - Fino a due settimane fa aveva la fama di infallibile dal dischetto. Poi si è spenta la luce: tiro alle stelle, come contro la Lazio. Se contro i biancocelesti era comunque arrivata la vittoria, stavolta il giocatore viene graziato quando nella ripresa trova un gol quantomeno fortuito.

Saponara 5.5 - Perde un pallone sanguinoso che vale il gol del 2-1 del Genoa. Per il resto per quanto tra le linee crei problemi agli avversari non riesce a trovare la giocata illuminante.

Farias 5.5 - Inizia bene mostrando di essere fra i più pimpanti, poi cala quando era l'occasione per sferrare l'attacco decisivo.

Babacar 6 - Regge il peso dell'attacco e la sua fisicità tiene impegnata la retroguardia genoana. Accusa problemi fisici, deve abbandonare anzitempo. (Dal 32' Lapadula 6.5 - Torna a disposizione dopo un mese, le circostanze lo portano a entrare prima del previsto. Incide subito guadagnandosi un calcio di rigore. Dove le gambe non arrivano per la lunga assenza, c'è il cuore).

Allenatore Fabio Liverani 6 - Esce comunque a testa alta. Perché gioca con coraggio, senza paura e meriterebbe di tornare a casa con almeno un punto. La sfortuna, leggasi infortunio di Babacar, il rigore sbagliato da Mancosu e la deviazione sfortunata di Gabriel, è stata troppo grande.