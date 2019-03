Genoa, Lerager: "Sogno la Premier per il mio futuro, ma qui sono felice"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lukas Lerager, centrocampista del Genoa, parla così alla Gazzetta dello Sport della sua esperienza in rossoblù, dove ha portato subito tutte le sue qualità: "È stata davvero una partenza eccellente, in tutti i sensi. In campo, e pure fuori. Hanno avuto tutti un approccio amichevole con me a Genova. I compagni hanno fatto il resto, e la stessa cosa posso dire per Prandelli e per lo staff tecnico. Un feeling immediato. La Serie A? Il vostro calcio è il massimo, gli allenamenti sono intensi come se fossero delle partite, l’attenzione alla tattica è feroce, qui non ci sono pause, mai ti potrebbe capitare di andare all’80% delle tue possibilità, come talvolta mi accadeva in passato. E poi, fatto curioso, anche il club in cui sono cresciuto, l’Akademisk Boldklub, ha vinto nove scudetti come il Genoa, di cui è più antico di quattro anni. Il mio futuro? A giugno il Genoa deciderà se confermarmi. Io vivo giorno per giorno. Sono felice di essere qui, il mio sogno è crescere ancora con la mia nazionale e, più avanti, giocare in Premier League. Mi piacevano Lampard e Gerrard, adoro il modo degli inglesi di vivere il calcio".