© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lisandro Lopez lascia l'Italia, per tornare in Argentina: dopo aver vissuto sei mesi non particolarmente positivi all'Inter, ora anche la sua avventura al Genoa è destinata a terminare. Oggi il suo agente si incontrerà con il club ligure per discutere la risoluzione del contratto del difensore argentino, evidenzia la redazione di Sky.