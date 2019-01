© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Darko Lazovic riporta il Genoa avanti al Castellani. Palla persa da Di Lorenzo in posizione avanzata, Bessa recupera palla e si rende protagonista di un coast to coast iniziato al limite della propria area e terminato al limite di quella avversaria. Suggerimento per Lazovic che controlla, si accentra e beffa Provedel con un sinistro morbido che s'insacca alla destra del portiere empolese. Al 70' è 2-1 per il grifone.