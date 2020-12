Genoa, Maran a rischio in caso di brutto ko contro il Milan. Pronto Ballardini

Il penultimo posto in classifica con sei punti in 11 giornate rendono la panchina di Rolando Maran tutt'altro che al sicuro da possibili ribaltoni. Tanto che, scrive oggi Il Secolo XIX, in caso di brutto ko questa sera al 'Ferraris' contro il Milan il tecnico ex Chievo e Cagliari potrebbe saltare. Al suo posto, in prima fila per la successione, potrebbe arrivare (o ritornare) Davide Ballardini, con Davide Nicola come alternativa.

In caso di fumata bianca per Ballardini si tratterebbe per il tecnico romagnolo della quarta esperienza alla guida del Grifone negli ultimi dieci anni.