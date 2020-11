Genoa, Maran: "Campionato ad handicap per noi, dopo la sosta dobbiamo ripartire"

Il tecnico del Genoa Rolando Maran è intervenuto ai microfoni di Genoa Channel per analizzare il ko contro la Roma: "Abbiamo incontrato una grande squadra in un momento difficile. Nel primo tempo abbiamo provato la pressione alta, ma loro trovavano la giocata. Siamo entrati in campo prendendoci subito il pareggio, poi per mancanza di lucidità abbiamo concesso due reti troppo facili. Siamo in un momento in cui tutti danno il massimo impegno, sapevamo le difficoltà che ci sarebbero state. La Roma ha determinate caratteristiche, sta mettendo in difficoltà tutti".

Come si può valorizzare Pjaca?

"Dobbiamo crescere sotto ogni punto di vista, dobbiamo riuscire a trovare la nostra identità e accompagnare di più l'azione, ma con la gamba giusta tutto questo arriverà. Cercheremo di farci trovare pronti dopo la sosta, lì ripartirà la nostra stagione. È stato un campionato ad handicap per noi, dopo la pausa cercheremo di ripartire con convinzione".

Come sfrutterete la sosta?

"Chi ha stretto i denti recupererà, abbiamo ancora tanti nazionali che non potranno lavorare al meglio. Rincontrerò tutta la squadra a metà settimana prossima, chi rimarrà far un lavoro mirato sulla condizione".