Genoa, Maran: "Chi viene qui deve sapere che ci si comporta in un certo modo"

Rolando Maran, allenatore del Genoa, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: "Il presidente mi ha chiesto di non soffrire più come in passato ma non è affatto semplice. Lavoriamo per questo obiettivo ma questo significa non risparmiarsi mai ed essere sempre a posto con la coscienza". Poi sui programmi con la squadra: "Dobbiamo creare un'alchimia tra vecchi e nuovi giocatori in rosa. Il mercato chiude tra tre settimane, molto dipenderà da quanto saremo abili. Chi arriva qui deve sapere che ci si comporta in un certo modo". Infine una battuta su Pandev: "La storia parla per lui. Può essere un elemento trainante nello spogliatoio".