Genoa, Maran dopo l'1-1 nel derby: "Ci abbiamo provato. Gol Samp da annullare"

"Il derby mi lascia una buona prestazione, è una squadra che ha provato a vincere". Rolando Maran, allenatore del Genoa, commenta ai canali ufficiali del club l'1-1 con la Sampdoria: "Abbiamo cercato di spingere fino alla fine, abbiamo fatto un buon primo tempo e nel secondo abbiamo avuto più difficoltà ma abbiamo anche avuto un'occasione con Pjaca, era in condizione ideale per concludere a rete. Volevamo fortemente questo derby, ci abbiamo provato con tutte le forze che avevamo. I ragazzi hanno dato il massimo, erano stremati a fine partita".

Le è dispiaciuto non avere il pubblico?

"Credo che sia fondamentale. Ho sognato questo derby da quando ho avuto questa possibilità: giocarlo senza pubblico è stata la cosa che è dispiaciuta di più. Viverlo coi tifosi diventa fantastico. Spero che nel prossimo ci sia questa possibilità".

La squadra è scesa in campo con un modulo diverso rispetto alle ultime uscite.

"Sono stati bravi. Avevamo provato all'inizio con la difesa a quattro, poi per necessità abbiamo dovuto fare cose diverse. Loro hanno assimilato i concetti in pochi giorni, ci hanno messo impegno e abbiamo lavorato tanto per farci trovare pronti a questa gara. Era un cambiamento che volevo per avere una squadra più propositiva. Anche se con le giuste attenuanti, nelle ultime gare eravamo stati un po' passivi".

Il gol, arrivato con qualche dubbio, poteva essere una mazzata.

"Il gol poteva essere annullato, c'è un fallo abbastanza evidente. Però non dobbiamo pensare a questo. La cosa che mi è piaciuta di più è stata la reazione, poteva essere una doccia fredda e invece siamo stati bravi a continuare la buona gara che stavamo facendo".