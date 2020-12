Genoa, Maran elogia il Milan: "Ha saputo aspettare. Grande lavoro di Pioli e della società"

La capolista Milan fa visita al Genoa. In vista della gara del "Ferraris" contro i rossoneri, il tecnico rossoblu Rolando Maran ha parlato ai microfoni di Genoa Channel, soffermandosi così in particolare sul Milan: "Come mi spiego l'evoluzione dei rossoneri? Nel buon lavoro di Pioli e della società. Hanno avuto due sessioni di mercato per poter migliorare e portare avanti un progetto. Hanno saputo aspettare magari una partenza non facile del loro allenatore e invece dopo è risultata una carta vincente. Il lavoro di tutti insieme alla grande cessione e aver avuto la possibilità di migliorare l'organico abbia portato a questo grande risultato. Unito anche alla grande abilità di Pioli".

