Genoa, Maran: "Il derby ci ha sbloccati mentalmente, ora battiamo il Parma per la continuità"

Intervenuto ai microfoni ufficiali del Genoa, mister Rolando Maran ha presentato la sfida di lunedì prossimo col Parma tornando anche sulla vittoria di giovedì scorso contro la Sampdoria in Coppa Italia (3-1): "Ho trovato la squadra con un morale diverso, c'era una grande voglia di svoltare dopo una situazione difficile e nel derby lo abbiamo fatto nel modo migliore. Siamo riusciti a tirare fuori una prestazione che ci ha portato a prenderci e dare una soddisfazione importante a tutti. I ragazzi hanno avuto una reazione incredibile e oggi godono giustamente questo entusiasmo, seppur consapevoli che ancora non abbiamo fatto nulla. Dobbiamo dare continuità, soprattutto come atteggiamento".

Cosa servirà per ripetersi anche in campionato col Parma?

"Servirà essere sfrontati e avere coraggio, non giocare col freno a mano. Dovremo essere corti e arrivare prima dei nostri avversari sul pallone per vincere questa gara".

Come sta la squadra dopo le tante energie spese nel derby?

"Mancano ancora tre allenamenti e farò tutte le considerazioni del caso. Quando vinci gare come il derby, comunque, è più facile recuperare energie. Sono convinto che tutti lavoreranno al massimo per poter dare subito continuità a quel tipo di prestazione, vogliamo con forza ripetere quanto visto con la Samp".

Cosa chiede al Genoa in vista della partita col Parma?

"Dobbiamo saper fare le cose nostre, quello che cerchiamo di assimilare e in parte abbiamo già assimilato. Serviranno sacrificio, intensità e testa nella sfida di lunedì".