Genoa, Maran: "Il morale non è buono, vogliamo cose diverse per noi e i nostri tifosi"

Rolando Maran, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina: "Io sono straconvinto che quello che mettiamo in campo, quello che è il credo nostro. Dovremo mettere in campo quella carica agonistica, quel temperamento che è la carta d'identità del Genoa e di chi ha indossato questa maglia. E noi dobbiamo essere così domani. Il morale non è buono ed è giusto che sia così. Vogliamo cose diverse, per noi e per i nostri tifosi. Questo ce l'abbiamo ben chiaro in testa".