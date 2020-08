Genoa, Maran: "Le mie idee di gioco si adatteranno ai giocatori in arrivo dal mercato"

Rolando Maran, allenatore del Genoa che si è presentato oggi in conferenza stampa, ha parlato anche del prossimo calciomercato del Grifone: "Faggiano è una garanzia ed è già al lavoro da molto tempo. Sta lavorando speditamente per costruire la squadra. Le idee ci sono ma il mercato può cambiarle perché servono giocatori bravi. Da parte mia c'è elasticità per aiutare gli elementi che abbiamo in rosa. Lavoreremo su un paio di sistemi per poter anche cambiare ed essere pronti in ogni partita. Il fatto poi che ci saranno cinque sostituzioni, dovremo essere pronti a cambiar pelle anche in partita. Lavorerò su un paio di cose per essere pronti a tutti e il mercato ci dirà quale sarà la strada da prendere. Le due soluzioni potrebbero cambiare la difesa da 3 a 4 uomini. Le soluzioni sono infinite. Vedremo cosa potremo prendere e dove potremo arrivare. Sicuramente cercheremo di migliorarla".