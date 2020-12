Genoa, Maran: "Non facciamoci condizionare dalla classifica, serve lo spirito giusto con la Juve"

Domani il Genoa ospiterà la Juventus al 'Ferraris' e alla vigilia della partita Rolando Maran, allenatore rossoblù, ha presentato la sfida ai canali ufficiali del club: "Vogliamo mettere in campo una di quelle prestazioni che sono riusciti a fare quelli che ci hanno preceduto contro la Juventus. I livelli tecnici vanno sovvertiti con l'atteggiamento e lo spirito di squadra che rispecchiano questi colori. Non ci sarà il pubblico, che darebbe un supporto fondamentale, però dobbiamo far sì che tutto questo calore che sentiamo da parte dei nostri tifosi lo portiamo in campo per fare prestazioni sopra le righe, come serve domani".

In organico ha tanti ex Juventus: può essere uno stimolo in più per loro?

"Se serve anche questo, ben venga. Di stimoli ne abbiamo già molti, per la storia e ciò che stiamo vivendo. Sono ragazzi che possono dare un contributo notevole a questa squadra. In un momento come questo qualsiasi risorsa di energia è importante e aggiunge qualcosa".

Come si può affrontare una Juve in fiducia? "Non credo che la Juve avesse bisogno delle certezze di Barcellona, è una squadra costruita per vincere. Noi non dobbiamo farci condizionare dalla nostra classifica e concentrarci sulla prestazione, la classifica migliorerà di conseguenza. Se andiamo in campo con lo spirito e l'attaccamento giusti verrà poi tutto più facile. Attraverso la prestazione arrivano i risultati".

Che immagine le ha lasciato Paolo Rossi?

"Era un campione straordinario. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e ne ho apprezzato le doti fuori dal campo. Era un campione con una semplicità nei rapporti che contraddistingue i veri valori dell'uomo. Se ne va un grande calciatore e una grandissima persona".