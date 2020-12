Genoa, Maran: "Questa è la strada giusta. A Benevento con l'intensità delle ultime partite"

vedi letture

Ultimi due impegni dell'anno solare per il Genoa. La squadra rossoblu scenderà in campo domani pomeriggio a Benevento ed in vista del match del "Vigorito", il tecnico Rolando Maran ha presentato il match ai microfoni di Genoa Channel.

Contro il Milan si è visto intensità e voglia di stare aggrappati al risultato. E' questa la strada da seguire?

"Sì. Questa è la strada giusta e anche la strada che dobbiamo migliorare. Visto che questo miglioramento è iniziato un po' di partite fa e stiamo raccogliendo i frutti di questo lavoro. Dobbiamo migliorarlo e continuare su questa strada".

Come si può mettere in difficoltà il Benevento?

"Dobbiamo essere bravi ad avere l'intensità in queste ultime tre gare. Dovremo avere quel tipo di atteggiamento e sapere che il Benevento ha reso la vita difficile a grandi squadre però questo ci importa relativamente. Dobbiamo concentrarci sulla nostra intensità, sulla nostra voglia di fare e questo dobbiamo mettere in campo".

Rientra Pandev e attacco al completo. Un'arma in più?

"Finalmente ho la possibilità di scegliere e di averli a disposizione nell'arco della partita. Se andiamo a vedere quando sono stati a disposizione hanno sempre giocato quasi tutti. Nel momento in cui stanno bene e poter contare nella partita su tutti quanti nella partita è un valore in assoluto".

Zappacosta e Pandev quindi pronti per la partita?

"Sono disponibili. Zappacosta con un minutaggio ridotto perchè rientra dopo tanto tempo. Ha lavorato con la squadra e questa è una buona notizia".