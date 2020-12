Genoa, Maran scaccia il fantasma di Ballardini ma la panchina è ancora in bilico

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il pareggio per 2-2 ottenuto in casa dal Genoa contro il Milan ha permesso al tecnico Maran di scacciare, almeno momenteneamente, i fantasmi di un ritorno di Ballardini, sussurrato da diverse voci negli ultimi giorni. Secondo il Secolo XIX, il tecnico genoano non può dire di essere tranquillo vista la classifica ancora traballante, ma intanto è stata un'iniezione di fiducia necessaria per andare avanti in un momento così delicato.