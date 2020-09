Genoa, Maran: "Schone e Badelj insieme? Percorso che poi si può intraprendere"

Il tecnico del Genoa Rolando Maran, intervenuto oggi in conferenza stampa, ha parlato di Badelj e di Schone: "Dobbiamo crescere di condizione. Per cui è un percorso che si può sicuramente intraprendere. Io credo che va contestualizzato il momento. Il momento è quello che dobbiamo far tornare i conti in fretta perchè ci serve una quadratura. I buoni giocatori possono giocare insieme".

